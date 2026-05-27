Autoridades refuerzan controles viales en Cúcuta tras aumento de accidentes

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció el fortalecimiento de las acciones operativas y pedagógicas en distintos puntos de la ciudad ante el aumento de accidentes de tránsito y las reiteradas conductas imprudentes por parte de algunos actores viales.

Según el balance entregado por las autoridades, durante lo corrido de 2026 más de 15 mil personas han participado en jornadas de sensibilización relacionadas con cultura vial, educación peatonal, prevención de la accidentalidad y actividades de moto destrezas.

De igual forma, el Cuerpo de Agentes de Tránsito ha desarrollado cerca de dos mil operativos y actividades preventivas en diferentes sectores del municipio, incluyendo puestos de control, acompañamientos viales, campañas pedagógicas y controles al transporte público.

Sin embargo, la administración municipal manifestó preocupación por el comportamiento de algunos conductores que continúan evadiendo los controles e incumpliendo las normas de tránsito, situación que sigue generando riesgos en las vías de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de siniestralidad entre enero y abril, sectores como Prados Norte, Sevilla, San Luis, El Contento, Centro, La Playa, Comuneros, Chapinero, Motilones y La Merced concentran buena parte de los accidentes registrados, así como corredores principales como la Avenida Camilo Daza, Avenida Libertadores, Avenida Sevilla, Anillo Vial y la Autopista Atalaya.

El secretario de Movilidad, Joan Botello, aseguró que durante los primeros cuatro meses del año se contabilizaron más de 990 siniestros viales que dejaron decenas de personas lesionadas y al menos 38 víctimas fatales dentro de la jurisdicción de Cúcuta.

Entre las principales causas identificadas por las autoridades aparecen el exceso de velocidad, la impericia en la conducción, el irrespeto por las señales de tránsito, las maniobras peligrosas, conducir en estado de embriaguez y los cruces indebidos de peatones. Las motocicletas siguen siendo el actor vial con mayor participación en los accidentes reportados.

Por su parte, el comandante de los agentes de tránsito, Javier Caballero, indicó que algunos conductores continúan desatendiendo las recomendaciones de las autoridades y evadiendo los puestos de control, poniendo en riesgo la vida de peatones, pasajeros y demás usuarios de las vías.

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad anunció que incrementará la presencia institucional en los corredores críticos y ampliará las campañas pedagógicas y de prevención en diferentes sectores de la ciudad.