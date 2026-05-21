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21 may 2026 Actualizado 12:35

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Comando Sur de EE.UU. y Armada incautan 688 kilos de cocaína en aguas de Buenaventura

Cuatro colombianos fueron capturados cuando transportaban la droga en dos lanchas tipo “go fast” en el Pacífico

Comando Sur de EE. UU. y Armada incautan 688 kilos de cocaína en aguas de Buenaventura

Comando Sur de EE. UU. y Armada incautan 688 kilos de cocaína en aguas de Buenaventura

Comando Sur de EE. UU. y Armada incautan 688 kilos de cocaína en aguas de Buenaventura
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Más de media tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada en aguas del Pacífico colombiano, cerca de Buenaventura, durante una operación conjunta entre la Armada y el Comando Sur de Estados Unidos. El cargamento tendría un valor superior a los 31 millones de dólares en mercados ilegales internacionales.

La droga era transportada en dos embarcaciones tipo “go fast”, tripuladas por cuatro ciudadanos colombianos, quienes fueron capturados durante los operativos desarrollados en aguas cercanas a Buenaventura.

Las autoridades detectaron movimientos sospechosos de las dos motonaves, por lo que fueron desplegadas Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas para interceptarlas e inspeccionarlas.

Durante la verificación de la primera embarcación, fueron hallados 369 paquetes rectangulares ocultos en una bodega, además de equipos de comunicación. En la segunda lancha fueron encontrados otros 300 paquetes de diferentes tamaños.

El cargamento fue trasladado posteriormente a instalaciones navales en Buenaventura, donde se confirmó que en la primera motonave eran transportados 388,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína y en la segunda 299,7 kilogramos, para un total de 688,3 kilogramos de estupefacientes.

Según las autoridades, con esta incautación se evitó la distribución de más de 1,7 millones de dosis de droga en mercados internacionales.

Los cuatro capturados y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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