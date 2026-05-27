🔴 Giro de de Italia etapa 17 EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal

El Giro de Italia se acerca a su fin, pero primero deberá pasar por Cassano y Andalo con un recorrido de 202 kilómetros, en los que se encuentran tres puertos de tercera categoría y todo parece estar dispuesto para que sea la fuga la que corone. Se prevé pocos cambios significativos en la general, que tiene a un Jonas Vingegaard como líder con una diferencia de 4 minutos respecto al austriaco Felix Gall.

Egan Bernal, por su parte, se encuentra integrando el top 10, mientras que en el puesto 29 está Einer Rubio con una diferencia de más de una hora.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 17 del Giro

Hay nuevos mensajes -120 Inicia el ascenso a Cocca di Lodrino El segundo puerto de montaña del día a 4.3% de desnivel. Imágenes de la etapa -128 Einer Rubio, en el perseguidor El colombiano, que está a más de una hora, hace parte de la aventura del grupo que va por los líderes de la carrera. -137 Situación de carrera Once ciclistas integran la fuga de la carrera, con una diferencia de 49 segundos respecto al grupo perseguidor y de 1'32" sobre el grupo de los favoritos. Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 del Giro de Italia



