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27 may 2026 Actualizado 12:17

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Giro de Italia

🔴 Giro de de Italia etapa 17 EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal

Tres puertos de tercera categoría adornan una etapa de 202 kilómetros.

Egan Bernal / Getty Images

Egan Bernal / Getty Images / Tim de Waele

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El Giro de Italia se acerca a su fin, pero primero deberá pasar por Cassano y Andalo con un recorrido de 202 kilómetros, en los que se encuentran tres puertos de tercera categoría y todo parece estar dispuesto para que sea la fuga la que corone. Se prevé pocos cambios significativos en la general, que tiene a un Jonas Vingegaard como líder con una diferencia de 4 minutos respecto al austriaco Felix Gall.

Egan Bernal, por su parte, se encuentra integrando el top 10, mientras que en el puesto 29 está Einer Rubio con una diferencia de más de una hora.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 17 del Giro

Hay nuevos mensajes
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Inicia el ascenso a Cocca di Lodrino

El segundo puerto de montaña del día a 4.3% de desnivel.

Imágenes de la etapa

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Einer Rubio, en el perseguidor

El colombiano, que está a más de una hora, hace parte de la aventura del grupo que va por los líderes de la carrera.

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Situación de carrera

Once ciclistas integran la fuga de la carrera, con una diferencia de 49 segundos respecto al grupo perseguidor y de 1'32" sobre el grupo de los favoritos.

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 del Giro de Italia


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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