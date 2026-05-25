Embargo en proceso divisorio: Casos en los que un juez puede congelar bienes y por qué. Foto: Getty Images. / athima tongloom

En Colombia hay varios tipos de embargo, cada uno de ellos con características diferentes y únicas. Aquí en Caracol Radio le explicamos cómo funciona el embargo en proceso divisorio y lo que debe tener en cuenta en este caso.

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¿Qué es un proceso divisorio?

Un embargo en un proceso divisorio es una medida cautelar dictada por un juez civil y está destinada a inmovilizar un bien, ya sea inmueble o mueble. Su objetivo principal es asegurar que la propiedad no sea vendida por otro copropietario durante el litigio y garantizar su posterior repartición económica. Otra opción es evitar que los copropietarios realicen traspasos para evadir la acción judicial.

¿Cómo se solicita?

Generalmente esta medida cautelar es solicitada por un demandante dentro de su demanda inicial. En los procesos divisorios, al tratarse de proteger derechos de varios copropietarios, el juez suele ordenar la inscripción de forma preventiva.

El proceso divisorio tiene las siguientes reglas:

Que la propiedad sea un bien inmueble y que sea dueño de varias personas.

y que sea dueño de varias personas. Las personas dentro del proceso civil se llaman Comuneros.

Cualquier dueño del predio puede solicitar la división o venta del bien, para que sea repartido en partes iguales.

para que sea repartido en partes iguales. La demanda que se presente deberá dirigirse de uno o varios dueños a los otros. Por lo tanto, quien la presente será demandante y contra quien la presente (que son los otros dueños) serán demandados.

Por lo tanto, quien la presente será demandante y contra quien la presente (que son los otros dueños) serán demandados. Deberá presentarse dentro de la demanda que todos son dueños, mostrando un documento legal, como compra venta, testamento, sucesión, entre otros.

mostrando un documento legal, como compra venta, testamento, sucesión, entre otros. Deberá presentarse el certificado de tradición y libertad y de no tenerlo, la situación jurídica del bien actualmente, por ejemplo, si está en proceso de adjudicación ante la Agencia Nacional de Tierras.

y de no tenerlo, la situación jurídica del bien actualmente, por ejemplo, si está en proceso de adjudicación ante la Agencia Nacional de Tierras. Así mismo, deberá mostrarse todo el recorrido del bien que puede ser desde su creación hasta el momento o desde hace 10 años. En este caso, deberán mostrarse los arreglos del bien, lo construido, por ejemplo, si es una finca, lo que produce, o los animales que tiene, entre otras cosas.

que puede ser desde su creación hasta el momento o desde hace 10 años. En este caso, deberán mostrarse los arreglos del bien, lo construido, por ejemplo, si es una finca, lo que produce, o los animales que tiene, entre otras cosas. Quien presente la demanda deberá presentar un dictamen pericial esto es un documento que diga cuánto vale el bien, si quiere que se divida o se venda, y si se divide deberá decir como considera que sería esa división para todos y si hizo algún tipo de arreglo podrá solicitarlo también.

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Casos en los que el juez ordena el embargo

En los procesos divisorios, el embargo del bien común procederá de la siguiente manera:

Inscripción de la demanda (Bien inmueble): El juez decreta de oficio o a solicitud de cualquiera de los comuneros (copropietarios) la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria. Esto saca jurídicamente al bien del comercio.

(Bien inmueble): El juez decreta de oficio o a solicitud de cualquiera de los comuneros (copropietarios) la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria. Esto saca jurídicamente al bien del comercio. Secuestro del bien: Se ordena el secuestro de la propiedad (y su posterior venta en pública subasta) cuando la división material no es posible o si alguno de los copropietarios lo solicita, distribuyendo el dinero resultante entre los dueños de acuerdo con su porcentaje de participación.

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