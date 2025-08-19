Un policía herido deja ataque en el peaje Pamplonita

Cúcuta

Hacía la media noche las unidades de la policía nacional de de la especialidad de tránsito y transporte que brindan seguridad vial en la región fueron hostigadas por presuntos milicianos del Ejercito de Liberación Nacional, ELN, a la altura del peaje Pamplonita.

Las autoridades informaron que los miembros de la fuerza pública que adelantaban las labores del Plan Retorno, fueron atacados con ráfagas de fusil dejando como saldo un uniformado herido que inicialmente fue trasladado al hospital San Juan de Dios del municipio de Pamplona.

Posteriormente el policía herido identificado como el subintendente Luis Enrique Silva Rodríguez fue trasladado a la clínica Duarte en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta que registra un impacto de arma de largo alcance en su rostro.

Hace ocho meses el peaje ubicado en ese sector fue destruido en una acción terrorista que acabó con la infraestructura, y desde ese momento empezó su reconstrucción que hoy tiene un 95% de avance en la obra.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta ante el recrudecimiento de hechos por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.