Israel: ONGs califican su expulsión de territorios palestinos como medida cínica

El Gobierno de Israel retiró el 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”.

Médicos sin Fronteras, una de las más importantes para palestinos

Caracol Radio habló con Claire San Filippo, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, quien denunció que la decisión “es un intento cínico de restringir aún más los servicios humanitarios en gasa y en Cisjordania”.

“Esto supone una violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario. Al atacar a las ONGs, Israel está siendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones enfundadas para restringir arbitrariamente el acceso a la tensión médica esencial para los palestinos y para limitar el testimonio”, señaló San Filippo.

La coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza también habló del impacto de su salida del territorio palestino:

“Si médicos sin fronteras pierde el acceso a Gaza por decisión de las autoridades israelí, una gran parte de la población de Gaza perderá el acceso, atención médica, crítica, agua y apoyo vital. Las actividades que nosotros llevamos llegan a casi medio millón de personas en la franja gracias a nuestro apoyo esencial a un sistema de salud desolado y también es un balance de la situación humanitaria que a día de hoy lleva tres años graves, dos bajo bombardeos y el último año bajo el invierno y sin instituciones”.

Médicos Sin Fronteras suspende actividades en Ciudad de Gaza

San Filippo cerró diciendo que “hoy lamentablemente, la situación en Gaza es absolutamente catastrófica”.

¿Cuáles son las ONGs retiradas?

Esta es la lista de las organizaciones afectadas, varias de ellas españolas, que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos:

1. Acción contra el Hambre.

2. Action Aid.

3. Alianza por la Solidaridad.

4. Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda).

5. Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón).

6. CARE.

7. DanChurchAid.

8. Danish Refugee Council.

9. Handicap International - Humanity and Inclusion.

10. Japan International Volunteer Center.

11. Médicos del Mundo Francia.

12. Médicos del Mundo Suiza.

13. Médicos Sin Fronteras Bélgica.

14. Médicos Sin Fronteras Francia.

15. Médicos del Mundo España.

16. Mercy Corps.

17. Médicos Sin Fronteras España.

18. Norweigan Refugee Council.

19. Oxfam Novib.

20. Première Urgence Internationale.

21. Terre des Hommes Lausanne.

22. The International Rescue Committee (IRC).

23. WeWorld-GVC 24 - World Vision International.

25. Relief International.

26. Fondazione AVSI.

27. Movimiento por la Paz – MPDL.

28. American Friends Service Committee (AFSC).

29. Medico International.

30. The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia.

31. Defense for Children International.

32. Medical Aid for Palestinians Reino Unido.

33. Caritas Internationalis.

34. Caritas Jerusalem.

35. Near East Council Churches.

36. OXFAM Quebec.

37. War Child Holanda.

Un veto que viola los principios humanitarios

18 oenegés israelíes condenaron la decisión de Israel de retirar las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y Cisjordania por no completar un nuevo proceso de registro, al considerar que dicho proceso “viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad” y que Israel tiene la obligación de garantizar la prestación de ayuda en los territorios palestinos.

En un comunicado firmado por organizaciones como Btselem, Rompiendo el Silencio, Combatientes por la Paz, Hamoked, Médicos por los Derechos Humanos o el Comité Público contra la Tortura en Israel, afirman que “estas medidas restringen aún más el acceso a la asistencia vital” en unos territorios que se encuentran en un momento de “necesidad crítica”.

Israel habla de una “obligación legal, no opción discrecional”

El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.

Traslado de rehenes en Gaza.

Dicho proceso, para el que Israel alegaba “razones de seguridad” de cara a detectar “terroristas”, comprende la obligación de las organizaciones de dar al Gobierno israelí información sensible como los datos de todos sus empleados.

Además, el Gobierno israelí estipula como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.