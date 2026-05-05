Estados Unidos relaja sanciones para preparar reestructuración de deuda de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y a su petrolera nacional PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda.

La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.

Los servicios nuevamente autorizados incluyen “la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

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Preparación sí, acción no

A pesar de esta licencia, el documento aclara que por el momento se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La concesión de esta licencia llega 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas.

Sin embargo, tanto el ente multilateral como acreedores soberanas o bancos comerciales, no tienen aún vía libre de Washington para llevar a cabo operaciones relacionadas a reestructura los déficits de las cuentas públicas venezolanas sin ser sancionados.

El FMI ha explicado que todavía hace falta bastante camino y un largo proceso técnico para que Caracas acceda a instrumentos de financiación.

La política sobre Venezuela “no ha cambiado”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la política de su país “no ha cambiado”, al ser consultado sobre si se mantiene la recompensa por la captura del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

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“La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y cuando cambie te lo dejaremos saber”, respondió en español el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Diosdado Cabello, una prominente figura del chavismo, está acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrece en su página web una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, Cabello ha seguido en el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

En lo que va de año, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses.