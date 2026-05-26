🔴 Giro de Italia 2026, etapa 16: siga EN VIVO a Egan Bernal en la alta montaña
Son 113 kilómetros de recorrido con final en alto (puerto de primera categoría), jornada perfecta para los ecaladores.
¡Jornada imperdible en el Giro de Italia 2026! Este martes 26 de mayo se corre la etapa 16 del certamen, la cual consta de un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì. Son cinco puertos de montaña, repartidos en: dos de tercera categoría, dos de segunda y el último, cuya cima marcará el final de la fracción, es de primera.
Siga EN VIVO la etapa 16 del Giro de Italia 2026
¡Comienza la etpaa 16 del Giro de Italia!
Ya se corre una nueva jornada del certamen con los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio
¡¡¡SE VIENE LA ETAPA 16!!!
¡¡¡Final en alto en esta etapa 16!!!
El final del recorrido llegará al culminar el ascenso del Carì, puerto de montaña de primera categoría
Se avecina la etapa 16 del Giro
Será un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì con cinco puertos de montaña
¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del Giro de Italia 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...