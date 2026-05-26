Giro de Italia 2026, etapa 16: siga EN VIVO a Egan Bernal en la alta montaña. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

¡Jornada imperdible en el Giro de Italia 2026! Este martes 26 de mayo se corre la etapa 16 del certamen, la cual consta de un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì. Son cinco puertos de montaña, repartidos en: dos de tercera categoría, dos de segunda y el último, cuya cima marcará el final de la fracción, es de primera.

Siga EN VIVO la etapa 16 del Giro de Italia 2026