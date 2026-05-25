‘Michael’, cada vez más cerca de ser la película biográfica musical más taquillera de la historia
Con 788 millones de dólares, se aproxima a superar los más de 900 millones de dólares de ‘Bohemian Rhapsody’.
La película biográfica musical ‘Michael’ alcanzó los 788 millones de dólares a nivel mundial y pronto superará los 800 millones.
Durante el pasado fin de semana, ‘Michael’ recaudó 28,5 millones de dólares a nivel internacional.
Lea también: Fito Páez es abucheado por tocar uno de sus últimos discos durante un concierto en Buenos Aires
La película lleva hasta la fecha 468 millones de dólares a nivel mundial y 319 millones en Estados Unidos.
De esta forma, ‘Michael’ se acerca a superar a ‘Bohemian Rhapsody’, que en 2018 alcanzó más de 900 millones de dólares como la película biográfica musical más taquillera de la historia.
Por su parte, ‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a los 600 millones de dólares a nivel mundial.
Le puede interesar: Familia de Ozzy Osbourne revela que creó un avatar interactivo del Príncipe de las Tinieblas con IA
Durante su cuarto fin de semana de estreno, la película recaudó 21 millones a nivel internacional.
‘El diablo viste a la moda 2‘ ha tenido un gran éxito en Norteamérica, recaudando casi 200 millones de dólares hasta la fecha, y en la taquilla internacional, con 408 millones de dólares.