Unidad Deportiva El Campestre será un Nuevo Chambacú en la Localidad 3: alcalde Dumek Turbay

La administración del alcalde Dumek Turbay, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), avanza en la recuperación integral de la Unidad Deportiva El Campestre, uno de los escenarios más emblemáticos para el deporte y la recreación en Cartagena, en el que el mandatario visiona “un Nuevo Chambacú para la Localidad 3, beneficiando a miles de familias y decenas de barrios.

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“Lo que más destaca a El Campestre es, precisamente, el deporte y la recreación. La comunidad nos pidió el cerramiento y hoy estamos avanzando en una intervención integral que le devolverá este complejo a los cartageneros con mayor seguridad, dignidad y modernidad”, destacó el alcalde Dumek Turbay durante la inspección de las obras.

La intervención contempla importantes obras de modernización y recuperación en distintos escenarios deportivos, entre ellos el estadio de sóftbol de El Campestre, la pista de patinaje, la pista auxiliar o de calentamiento, una nueva cancha múltiple y diferentes zonas complementarias destinadas al deporte y la recreación.

En aras de asemejarlo al éxito social que ha tenido el Nuevo Chambacú, el alcalde Dumek Turbay reveló que en este escenario también habrá un mega parque infantil con amenidades de vanguardia, zonas de encuentro familiar y zonas verdes.

Actualmente, se registran importantes avances en el cerramiento general de toda la unidad deportiva, en pro de una mayor seguridad y erradicar viejas prácticas que afectaban la tranquilidad y convivencia en el sector; así como en el reemplazo de adoquines y mejoramiento de las áreas peatonales y de circulación interna.

Uno de los componentes más significativos del proyecto es la recuperación integral del patinódromo del Campestre, escenario histórico que ha sido cuna de campeones mundiales y referente del patinaje cartagenero y nacional.

“Esta pista de patinaje ha entregado campeones mundiales y por eso vamos a intervenirla completamente. Tendrá nuevo acabado en toda la superficie, iluminación totalmente nueva, recuperación de la estructura de cubierta, graderías renovadas y una nueva gran gradería para que Cartagena vuelva a tener un escenario de alto nivel”, expresó el mandatario.

Las obras en este escenario incluyen, además, recuperación de cerramientos, paredes perimetrales, camerinos y unidades sanitarias, garantizando mejores condiciones para el entrenamiento y el desarrollo de futuras competencias deportivas.

De igual manera, el estadio de sóftbol será recuperado al 100%, con intervención integral en el campo de juego, dogouts, graderías, iluminación y malla de protección. Además, se realizará la delimitación del terreno, pintura general de la cancha y la instalación de un nuevo tablero de anotación, optimizando la funcionalidad y seguridad del escenario para deportistas y aficionados.

La administración distrital también adelanta la reconstrucción de la cancha múltiple y la recuperación de la pista auxiliar de calentamiento, espacios fundamentales para la preparación física y entrenamiento de atletas y clubes deportivos de Cartagena.

Como parte de la transformación del complejo, el proyecto contempla además una gran zona infantil y recreativa para el disfrute de niños, niñas y familias. Actualmente, el Distrito evalúa el mejor espacio dentro de la unidad deportiva para ubicar los juegos infantiles y garantizar un entorno seguro, cómodo e integrador para toda la comunidad.

“Queremos que este sea un gran espacio de integración para los cartageneros, donde las familias puedan encontrarse alrededor del deporte, la recreación y el aprovechamiento sano del tiempo libre”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

Con una intervención superior a los 6.000 metros cuadrados, y una inversión de más de $10 mil millones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la recuperación de escenarios deportivos que durante años han sido fundamentales para la formación de nuevas generaciones de atletas y para el fortalecimiento del deporte en la ciudad.