866.447 ciudadanos pueden votar en Cartagena en 137 puestos de votación y 2.518 mesas

866.447 ciudadanos están habilitados para votar en Cartagena con 137 puestos de votación y 2.518 mesas

A pocas horas de la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró una reunión de seguimiento con el gabinete distrital, organismos de seguridad y autoridades responsables de la jornada electoral, con el fin de verificar que toda la logística, los dispositivos de seguridad y los planes de contingencia estén listos para garantizar el normal desarrollo de los comicios de este domingo, 21 de junio.

Durante la reunión, el mandatario distrital destacó que la Alcaldía de Cartagena ha realizado una inversión superior a los 6.000 millones de pesos para asegurar toda la infraestructura logística necesaria para el desarrollo de la primera y segunda vuelta presidencial en el Distrito.

“Acabamos de terminar una reunión de control y supervisión para que todo esté dispuesto, para que la logística, la seguridad y los imprevistos se minimicen al máximo. El reporte desde Cartagena para esta cita con la democracia es de tranquilidad, de organización y de que todo está dispuesto para que los cartageneros puedan ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de inconveniente”, expresó Turbay.

El alcalde agregó que todo el equipo de gobierno permanecerá en máxima disposición operativa para acompañar el desarrollo de la jornada electoral.

“Hemos pedido al equipo de trabajo prácticamente un acuartelamiento permanente hasta la apertura de las urnas. Queremos garantizar las mejores condiciones de logística, paz y armonía para que los ciudadanos participen de esta jornada democrática”, manifestó Turbay.

137 puestos de votación listos para recibir a los ciudadanos

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Cartagena tendrá habilitados 137 puestos de votación, de los cuales 115 estarán ubicados en la zona urbana y 22 en el sector rural. En total funcionarán 2.518 mesas para atender a los 866.447 ciudadanos habilitados para votar.

Asimismo, 56 puestos contarán con sistemas de identificación biométrica para fortalecer las garantías de transparencia y seguridad del proceso electoral.

El alcalde Dumek Turbay Paz también confirmó que la comunidad de Orika, en Isla Grande, podrá ejercer su derecho al voto con normalidad luego de la instalación de una planta eléctrica que garantiza el suministro energético para el desarrollo de la jornada.

“Ya nosotros pudimos resolver esa situación, enviamos una planta que ya está funcionando. Creo que la comunidad no tiene sino el deseo de ir mañana a ejercer su derecho, que no lo pudieron hacer en primera vuelta. Todo está dispuesto para que los puestos de votación de Cartagena tengan actividad electoral sin ningún inconveniente”, afirmó el alcalde Turbay.

Más de 1.400 uniformados custodiarán la jornada electoral

La Policía Metropolitana de Cartagena desplegará más de 1.400 uniformados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las elecciones en todos los puestos de votación de su jurisdicción.

El dispositivo contempla vigilancia permanente, custodia y acompañamiento del material electoral desde este sábado, monitoreo constante de la jornada y capacidad de reacción inmediata frente a cualquier eventualidad.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que el operativo se desarrollará de manera articulada con la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

“La Policía Nacional tiene dispuesto más de 1.500 funcionarios para el ejercicio electoral en el 100 % de los puestos de votación y mesas que le corresponde custodiar. Esta actividad es articulada con la Armada Nacional y con el INPEC para garantizar que la jornada se desarrolle con total normalidad”, señaló.

La Fuerza Naval del Caribe también activó un dispositivo especial de vigilancia y control en zonas insulares y puntos estratégicos del Distrito, fortaleciendo la seguridad en territorios de difícil acceso.

Movilidad monitoreada en tiempo real durante la jornada

Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) tendrá presencia operativa en toda la ciudad, con especial atención en los puestos de votación ubicados sobre corredores viales de alta circulación.

El director del DATT, José Ricaurte, informó que se dispondrá de agentes de tránsito, cuatro grúas y monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado para atender cualquier eventualidad relacionada con la movilidad.

“Estamos listos para el Plan Democracia. Tendremos unidades regulando el tránsito en toda la ciudad, haciendo énfasis en los puntos de votación que puedan generar congestión. Además, tendremos reportes horarios sobre el comportamiento de la movilidad para informar oportunamente a los ciudadanos”, explicó.

Entre los sectores donde se prevé mayor afluencia vehicular se encuentran La Piedra de Bolívar, avenida Pedro de Heredia, Bocagrande, Manga, Crespo y el barrio 20 de Julio.

Puestos de mando coordinarán toda la operación electoral

La jornada contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) central desde donde se coordinarán todas las acciones interinstitucionales relacionadas con seguridad, movilidad, gestión del riesgo y atención de emergencias.

Adicionalmente, tres Puestos de Mando Unificado móviles estarán desplegados en diferentes sectores de la ciudad para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse durante el proceso electoral.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay hizo un llamado a los ciudadanos a participar de manera masiva, responsable y pacífica.

“Cartagena siempre ha demostrado un gran comportamiento democrático. Invitamos a todos los ciudadanos a salir a votar temprano, ejercer su derecho con tranquilidad y contribuir a que esta sea una jornada ejemplar para el país. Estamos seguros de que Cartagena vivirá una elección en completa normalidad”, concluyó.