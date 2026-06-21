Alias ‘Bisolvón’ fue capturado en Arjona con un revólver en el barrio Sueño de Libertad

En medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Arjona, norte de Bolívar, fue capturado un hombre conocido con el alias de “Bisolvón”, quien presuntamente portaba un arma de fuego ilegal cuando se encontraba en el barrio Sueño de Libertad.

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La acción policial se produjo luego de que varios habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia sospechosa del individuo, quien, según la información suministrada por la comunidad, estaría generando preocupación entre los residentes.

Tras recibir la llamada ciudadana, uniformados de las Zonas de Atención Policial se desplazaron hasta el lugar señalado y lograron ubicar al sujeto. Durante el procedimiento de registro, los policías hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver.

De inmediato, alias “Bisolvón” fue reducido y capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, siendo puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial.

Las autoridades informaron que esta persona registra varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, situación que ahora será tenida en cuenta dentro del proceso investigativo que adelantan los organismos competentes.

La Policía destacó el papel fundamental de la ciudadanía en este resultado operativo, ya que la información entregada de manera oportuna permitió reaccionar rápidamente y evitar posibles afectaciones a la seguridad y convivencia en este sector del municipio.

“El compromiso de la comunidad es clave para seguir cerrándole espacios a la delincuencia. Gracias a la información suministrada por los ciudadanos y a la rápida reacción de nuestros uniformados, logramos sacar de circulación un arma de fuego y capturar a esta persona. Invitamos a los bolivarenses a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad de sus barrios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.