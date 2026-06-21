La Policía Nacional fortalece la cultura del respeto en Cartagena

En desarrollo del “plan democracia, voto seguro” , la Policía Nacional en Cartagena, a través del Grupo de Policía Comunitaria, continúa fortaleciendo las acciones preventivas dirigidas a promover la convivencia ciudadana y consolidar entornos seguros para todos los cartageneros.

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Bajo el lema “Yo le apuesto a la convivencia” y con el mensaje “El respeto nos une”, uniformados realizaron jornadas de acercamiento comunitario en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el barrio Blas de Lezo, María Auxiliadora, sector La Virgencita, la rotonda de El Pozón y el sector de Los Cuatro Vientos.

Las actividades estuvieron dirigidas a la comunidad en general, mototaxistas y población flotante, generando espacios de diálogo, interacción y concertación para fomentar el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana y los lazos de confianza entre la comunidad y la Policía Nacional.

“Con estas intervenciones preventivas, se busca mitigar las problemáticas de convivencia que afectan a los diferentes sectores de la ciudad, promoviendo una cultura ciudadana basada en el respeto por los demás, el cumplimiento de las normas y la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos más seguros y armoniosos.”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a todos los ciudadanos a seguir apostándole a la convivencia, recordando que el respeto, el diálogo y la cooperación son herramientas fundamentales para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de los barrios de Cartagena.