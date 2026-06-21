Dos hombres fueron capturados en Cartagena por orden judicial

En el marco del ‘Plan Cazador’ y mediante acciones simultáneas desarrolladas en los barrios Getsemaní y San Pedro Mártir, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron la captura de dos sujetos por orden judicial, requeridos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La patrulla de vigilancia de la Zona de Atención del barrio Getsemaní, durante actividades de registro y control, interceptó a alias ‘Kike’, de 42 años de edad, natural de Tierralta, Córdoba. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados constataron que era requerido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Alias ‘Kike’ registra, además, dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (2012) y porte ilegal de armas de fuego (2020).

La segunda captura fue realizada por las patrullas de vigilancia de la Zona de Atención del barrio San Pedro Mártir, luego de que, mediante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes, interceptaran a alias ‘Alex’, de 34 años de edad, natural de Cartagena. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados constataron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Alias ‘Alex’ registra, además, seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2012), tráfico de estupefacientes (2014, 2020 y 2025) y hurto calificado (2014).

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 3.547 capturas por diferentes delitos, de las cuales 246 corresponden a órdenes judiciales y 383 al delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La captura de estos actores criminales representa un contundente golpe contra la delincuencia en la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.