Ofensiva contra el hurto de motocicletas deja una persona capturada y dos motos recuperadas

En acciones encaminadas a combatir el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de dos motocicletas y la captura de un sujeto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En planes de registro y control en la transversal 31, del barrio El Prado, fue capturado ‘El Santi’, de 18 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Bajaj, la cual tenía alterados los sistemas de identificación.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad marcaria.

De igual forma, en el barrio Bosque, las patrullas de vigilancia recuperaron una motocicleta marca Honda de placa DYV-21-H, la cual registraba un reporte por hurto del 18 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena.

“En lo corrido del año se han capturado 525 personas por el delito de hurto y se han recuperado 136 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.