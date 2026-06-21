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21 jun 2026 Actualizado 02:35

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Un muerto y un herido dejó ataque sicarial en el barrio Villa Aranjuez en Cartagena

A la víctima fatal le registran siete anotaciones judiciales

Colprensa

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Cartagena
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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Villa Aranjuez, en la carrera 93.

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La víctima fue identificada como Alexander David Guerrero Cuadro, de 39 años de edad, natural de Cartagena, oficios varios, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Testigos del sector manifestaron que se le acercaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

Al occiso le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (2024), abuso de confianza (2022), cohecho por dar y ofrecer (2021), violencia intrafamiliar (2013, 2024), lesiones culposas (2016) y constreñimiento ilegal (2024).

Durante este hecho otro sujeto de 26 años, resultó herido, quien en estos momentos es valorado por los galenos.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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