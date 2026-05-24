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24 may 2026 Actualizado 05:21

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Nueve municipios del Huila tendrán suspensión temporal de gas este fin de semana

El servicio será suspendido entre la noche del sábado y la mañana del domingo por mantenimientos programados.

Sin gas: Neiva, Palermo, Rivera, Campoalegre, Hobo, Tello, Baraya, Teruel y Algeciras. Foto Relacionada

Sin gas: Neiva, Palermo, Rivera, Campoalegre, Hobo, Tello, Baraya, Teruel y Algeciras. Foto Relacionada

Sin gas: Neiva, Palermo, Rivera, Campoalegre, Hobo, Tello, Baraya, Teruel y Algeciras. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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La empresa Alcanos de Colombia informó que nueve municipios del Huila tendrán suspensión temporal del servicio de gas natural debido a trabajos de mantenimiento programados por la transportadora internacional de gas TGI, encargada de la infraestructura de transporte en esta zona del país.

La suspensión iniciará a las 9:00 de la noche del sábado 23 de mayo y se extenderá, inicialmente, hasta las 10:00 de la mañana del domingo 24 de mayo. La medida impactará a Neiva, Palermo, Rivera, Campoalegre, Hobo, Tello, Baraya, Teruel y Algeciras, incluyendo centros poblados y zonas rurales.

Según explicó el Dr. Camilo Lozano, gerente general de Alcanos de Colombia, las labores corresponden a trabajos técnicos exigidos por la normatividad para garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio. “Estos son temas que hay que hacer de manera necesaria para poder garantizar la efectividad en la infraestructura de transporte de gas que llega a todos nuestros usuarios”, afirmó.

Alcanos recomendó a los usuarios mantener cerradas las válvulas y perillas de los gasodomésticos durante la suspensión y, una vez restablecido el servicio, abrir lentamente la válvula principal y verificar que la llama sea estable y de color azul. Además, habilitó las líneas de atención 164, 018000918808 y el WhatsApp 3156033014 para reportar cualquier eventualidad.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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