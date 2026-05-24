Nueve municipios del Huila tendrán suspensión temporal de gas este fin de semana

Neiva

La empresa Alcanos de Colombia informó que nueve municipios del Huila tendrán suspensión temporal del servicio de gas natural debido a trabajos de mantenimiento programados por la transportadora internacional de gas TGI, encargada de la infraestructura de transporte en esta zona del país.

La suspensión iniciará a las 9:00 de la noche del sábado 23 de mayo y se extenderá, inicialmente, hasta las 10:00 de la mañana del domingo 24 de mayo. La medida impactará a Neiva, Palermo, Rivera, Campoalegre, Hobo, Tello, Baraya, Teruel y Algeciras, incluyendo centros poblados y zonas rurales.

Según explicó el Dr. Camilo Lozano, gerente general de Alcanos de Colombia, las labores corresponden a trabajos técnicos exigidos por la normatividad para garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio. “Estos son temas que hay que hacer de manera necesaria para poder garantizar la efectividad en la infraestructura de transporte de gas que llega a todos nuestros usuarios”, afirmó.

Alcanos recomendó a los usuarios mantener cerradas las válvulas y perillas de los gasodomésticos durante la suspensión y, una vez restablecido el servicio, abrir lentamente la válvula principal y verificar que la llama sea estable y de color azul. Además, habilitó las líneas de atención 164, 018000918808 y el WhatsApp 3156033014 para reportar cualquier eventualidad.