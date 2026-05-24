Neiva celebra sus 414 años con folclor, homenajes y actos protocolarios

Neiva

Neiva conmemora este domingo 24 de mayo sus 414 años de fundación con una amplia agenda cultural, artística y protocolaria que exalta la historia, las tradiciones y el orgullo opita. La programación, organizada por la Alcaldía de Neiva, se desarrolla durante dos jornadas cargadas de civismo, música, danza y reconocimientos especiales en distintos escenarios de la ciudad.

Las actividades iniciaron el sábado 23 de mayo en la Asamblea Departamental del Huila con la Función de Gala y la presentación del XXIII Encuentro Nacional Infantil de Danzas Folclóricas “Ciudad de Neiva”, evento que reunió agrupaciones infantiles y exaltó el talento artístico y el bambuco tradicional huilense. La jornada también estuvo acompañada de un concierto especial en homenaje al cumpleaños de la capital huilense.

Entrega de la condecoración Diego de Ospina y Medinilla. Foto Alcaldía de Neiva Ampliar Entrega de la condecoración Diego de Ospina y Medinilla. Foto Alcaldía de Neiva Cerrar

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de la condecoración Diego de Ospina y Medinilla, reconocimiento otorgado a ciudadanos, líderes y organizaciones que han contribuido al desarrollo cultural, educativo, empresarial, comunal y cívico de Neiva. Entre los homenajeados estuvieron gestores culturales, empresarios, líderes sociales y colectivos dedicados a preservar las tradiciones folclóricas de la región.

Este domingo, día central de la conmemoración, la programación continuó con una eucaristía en el Templo Colonial, la tradicional ofrenda floral ante el busto del fundador de la ciudad, Diego de Ospina y Medinilla, en el Parque Santander, y el desfile cívico y folclórico que recorrió las principales calles de la ciudad. Con estas actividades, Neiva reafirma sus más de cuatro siglos de historia y su identidad como la Capital Bambuquera de América.