En Tenjo impulsan una experiencia con aire de colmena para el bienestar respiratorio

Las abejas son reconocidas por su papel fundamental en los ecosistemas y en la producción de alimentos. Sin embargo, alrededor de estos insectos también han surgido iniciativas que exploran otros usos relacionados con los productos y procesos que ocurren al interior de las colmenas. Una de ellas se desarrolla en Tenjo, donde un emprendimiento campesino ha adaptado sus instalaciones para acercar a los visitantes a una práctica conocida en algunos países europeos desde hace siglos.

En A Vivir Que Son Dos Días, Usdín Martínez, economista y apicultor, contó que la idea nació mientras realizaba estudios en apicultura y descubría investigaciones sobre el llamado aire de colmena. A partir de ese conocimiento diseñó un espacio en el que las personas pueden inhalar, de manera segura y sin contacto directo con las abejas, el aire que circula dentro de las colmenas a través de un sistema desarrollado por su equipo.

Según explicó, este aire contiene partículas asociadas a productos como miel, polen, propóleo y jalea real, además de compuestos presentes en el entorno natural que las abejas recorren diariamente. La experiencia tiene sesiones de aproximadamente 30 minutos, de acuerdo con Usdin, algunas personas reportan sensaciones de relajación y bienestar desde las primeras visitas, mientras que otros procesos requieren varias sesiones para percibir cambios más notorios.

También destacó que en los últimos años diferentes investigaciones académicas han estudiado la composición del aire de las colmenas y sus posibles efectos sobre el organismo. Aunque aclaró que no se trata de una cura para enfermedades respiratorias, señaló que estas prácticas han despertado interés por su potencial para complementar procesos orientados a mejorar la calidad de vida de algunas personas.

El proyecto funciona en Tenjo, Cundinamarca, y recibe visitantes interesados en conocer esta experiencia relacionada con la apicultura. Además de acercar a las personas al mundo de las abejas, la iniciativa busca visibilizar el valor de estos insectos y promover alternativas de emprendimiento ligadas al campo y a la conservación de los ecosistemas.