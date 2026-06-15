Mikey Mills, el joven rockero que convierte la memoria histórica en canciones 

En una escena musical donde predominan los sonidos urbanos, cada vez son más los jóvenes que exploran caminos distintos para contar sus historias. Desde Medellín, una ciudad reconocida por su influencia en la música latina urbana, Mikey Mills ha decidido construir su propuesta desde el rock, un género que lo acompañó desde la infancia gracias a la influencia de su familia y que hoy se ha convertido en su principal forma de expresión artística.

En A Vivir Que Son Dos Días, el músico de 16 años Mikey Mills explicó que su interés por la música siempre ha estado ligado a una búsqueda creativa más que comercial. Esa visión se refleja en The antonym of the memory is the silence, una canción que plantea la importancia de recordar a quienes han dejado una huella en la historia del país y cuya memoria, según el artista, no debería perderse con el paso del tiempo.

Durante la conversación, Mikey contó que además de la música siente un profundo interés por la política y por los asuntos públicos, una inquietud que ha influido en sus composiciones. Para el artista, es fundamental que las nuevas generaciones se involucren en las discusiones que afectan al país y comprendan el impacto que tienen las decisiones colectivas en la vida cotidiana.

La canción hace referencia a figuras como Luis Carlos Galán, Jaime Garzón y Rodrigo Lara Bonilla, entre otros personajes que, desde distintos ámbitos, dejaron una marca en la historia nacional. Más allá de las diferencias ideológicas, el propósito del tema es destacar la importancia de preservar la memoria y reconocer a quienes dedicaron su vida a las causas en las que creían.

Mikey Mills también destacó que este lanzamiento fue desarrollado de manera independiente, asumiendo procesos como la producción, mezcla y desarrollo creativo de la canción. Mientras continúa construyendo su proyecto musical, el joven artista sigue explorando nuevas composiciones con las que espera consolidar una propuesta propia dentro de la escena rock colombiana.