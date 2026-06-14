Sharay Posada llevará el talento colombiano del street dance a la final mundial en Suiza

La improvisación, la creatividad y la conexión con el público son algunos de los elementos que distinguen esta competencia, en la que los participantes deben responder en tiempo real a canciones elegidas al azar. A diferencia de otros certámenes de baile, aquí no existen coreografías preparadas ni jurados que otorguen puntajes: es el público quien decide quién avanza y quién se queda con la victoria.

En A Vivir Que Son Dos Días, Sharay Posada explicó que el freestyle ha sido una parte fundamental de su formación como bailarina y aseguró que la clave de este tipo de competencias está en dejar fluir la creatividad y expresar de manera auténtica lo que cada canción inspira en el momento. Gracias a esa capacidad de adaptación logró imponerse en la final nacional realizada en Bogotá y obtener el cupo para representar al país en el escenario mundial.

Ampliar Cerrar

La artista, quien además se desempeña como profesora de danza urbana, contó que los próximos meses estarán enfocados en fortalecer su preparación física y continuar entrenando, especialmente después de haber afrontado la competencia nacional mientras se recuperaba de una lesión. Según explicó, su vida gira alrededor de la danza, una disciplina que también ocupa un lugar central en su trabajo diario formando nuevas generaciones de bailarines.

Sharay destacó su afinidad con los ritmos latinos y con estilos como el funk, que considera fundamentales para desarrollar la creatividad y la energía sobre el escenario. También resaltó la importancia de conectar con el público, un factor decisivo en una competencia donde la autenticidad y la capacidad de transmitir emociones pueden marcar la diferencia.

La final mundial de Red Bull Dance Your Style se realizará el 24 octubre en Zúrich, Suiza y reunirá a representantes de distintos países.