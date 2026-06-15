Tres paisas detrás del cortometraje colombiano reconocido en Cannes

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En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Juan Manuel Arias, director del cortometraje, contó que el proyecto fue realizado en tan solo cinco días, un reto que asumieron mientras se encontraban en Portugal inaugurando una nueva sede de la productora.

Según Juan Manuel, fue la propia historia la que encontró a su equipo. La producción nació en las Aldeas de Xisto, una región portuguesa caracterizada por sus construcciones elaboradas en piedra, material del que proviene su nombre.

El proyecto reunió el talento de tres antioqueños: Laura Girón, productora oriunda de Sabaneta; Juan Manuel Arias, director nacido en Santa Bárbara y Luis Cuadros, de Bello, quienes llevaron adelante una propuesta audiovisual que logró captar la atención de jurados internacionales.

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La historia gira en torno a una roca y a las múltiples transformaciones que puede experimentar. A través de una mirada poética, Alma e-xisto muestra cómo una piedra puede dejar de ser parte de una montaña para convertirse en un objeto lleno de significado, incluso en un juguete para un niño.

Para Juan Manuel Arias, este reconocimiento representa también una oportunidad para seguir contando historias y regresar a sus raíces para narrar los relatos que nacen en Colombia.

Alma e-xisto está disponible en YouTube y los encuentran en redes sociales como @tildeandgiro