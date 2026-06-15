Recordamos a Marlore Anwandter, creadora de Canticuentos

En A Vivir Que Son Dos Días recordamos la entrevista que hace algunos años concedió Marlore Anwandter, una mujer que, sin proponérselo, transformó la manera en que miles de niños se acercaron a la música, la lectura y el aprendizaje.

Nacida en Chile y radicada en Colombia desde la década de los setenta, falleció en Missouri, Estados Unidos. Marlore encontró inspiración en la riqueza cultural y la biodiversidad de Colombia para crear los Canticuentos, una colección de canciones que combinaba entretenimiento y educación.

Ampliar Cerrar

Temas como La serpiente de tierra caliente, El negro Cirilo, La iguana tomaba café y La bruja loca han acompañado a generaciones de niños, convirtiéndose en parte fundamental de la memoria colectiva de los colombianos.

Resaltamos el legado de Marlore Anwandter y el impacto de una iniciativa que nació con el propósito de acercar a los más pequeños a la lectura y al conocimiento. Lo que comenzó como una propuesta educativa terminó convirtiéndose en el disco infantil más vendido de la historia de Colombia y en una obra que seguirá sonando en los hogares del país por muchos años más.