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15 jun 2026 Actualizado 18:29

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Recordamos a Marlore Anwandter, creadora de Canticuentos

La creadora de los cuentos infantiles falleció el pasado 10 de junio, dejando un legado que marcó la infancia de generaciones de colombianos.

Recordamos a Marlore Anwandter, creadora de Canticuentos

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En A Vivir Que Son Dos Días recordamos la entrevista que hace algunos años concedió Marlore Anwandter, una mujer que, sin proponérselo, transformó la manera en que miles de niños se acercaron a la música, la lectura y el aprendizaje.

Nacida en Chile y radicada en Colombia desde la década de los setenta, falleció en Missouri, Estados Unidos. Marlore encontró inspiración en la riqueza cultural y la biodiversidad de Colombia para crear los Canticuentos, una colección de canciones que combinaba entretenimiento y educación.

Temas como La serpiente de tierra caliente, El negro Cirilo, La iguana tomaba café y La bruja loca han acompañado a generaciones de niños, convirtiéndose en parte fundamental de la memoria colectiva de los colombianos.

Resaltamos el legado de Marlore Anwandter y el impacto de una iniciativa que nació con el propósito de acercar a los más pequeños a la lectura y al conocimiento. Lo que comenzó como una propuesta educativa terminó convirtiéndose en el disco infantil más vendido de la historia de Colombia y en una obra que seguirá sonando en los hogares del país por muchos años más.

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