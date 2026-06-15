Catalina Gómez, Premio Gabo 2026 por una vida dedicada a contar historias desde el conflicto

En una conversación con A Vivir Que Son Dos Días, la periodista habló sobre el significado de este galardón, otorgado por trece referentes del periodismo que destacaron su trabajo y compromiso con la narración de algunas de las historias más complejas de nuestro tiempo.

Durante más de dos décadas, Catalina ha cubierto conflictos en diferentes regiones de Medio Oriente. Su trabajo ha permitido mostrar las consecuencias humanas de guerras como las de Irán o Ucrania, acercando a las audiencias a realidades que suelen verse únicamente desde las cifras y los titulares.

Para la periodista, la clave para ejercer esta labor es no perder de vista el lado humano de cada historia. Más allá de los enfrentamientos y las tensiones políticas, su interés ha sido comprender cómo estos conflictos transforman la vida cotidiana de las personas y de las comunidades que los viven.

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Catalina también destacó que son muy pocos los periodistas acreditados en Irán, una experiencia que le ha permitido observar de cerca los cambios sociales que han impulsado las mujeres iraníes a lo largo de los años. Aunque reconoce avances importantes, señala que aún persisten profundas desigualdades y desafíos para las mujeres dentro de la sociedad iraní.

La periodista aseguró que haber nacido en Colombia le permitió valorar oportunidades que en otros lugares del mundo todavía representan una lucha constante para las mujeres. Esa perspectiva, afirma, ha influido tanto en su crecimiento profesional como personal.

Sobre su motivación para trabajar en escenarios donde muchos no se atreven a llegar, Catalina Gómez explicó que siempre establece límites de seguridad, pero considera fundamental contar las historias de quienes viven en medio de los conflictos. Para ella, entender las experiencias humanas detrás de cada guerra es esencial para comprender sus verdaderas dimensiones sociales y culturales.