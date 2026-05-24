Feria Bolívar Mejor llegó hasta municipio de Mahates

Con una asistencia masiva de familias provenientes de Mahates y municipios cercanos, la Gobernación de Bolívar desarrolló con éxito la Feria Bolívar Mejor en Cada Rincón, una jornada institucional y recreativa que reunió a más de 3 mil personas en el Centro de Integración Ciudadana (CIC).

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Desde tempranas horas de este sábado, niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad llegaron al lugar para acceder a diferentes servicios, recibir orientación institucional y participar en actividades recreativas y de integración lideradas por distintas dependencias departamentales y aliados estratégicos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de los niños, quienes disfrutaron de espacios de recreación, juegos y actividades lúdicas que llenaron de alegría el escenario comunitario. La comunidad respondió de manera positiva y participó activamente durante toda la actividad.

La Primera Gestora Social del departamento, Angélica Salas, destacó el impacto de la jornada y agradeció la participación de la ciudadanía.

“Estamos agradecidos con todos los que se sumaron. Fue todo un éxito y más de 3 mil personas se acercaron a recibir información sobre trámites, oferta institucional y todos los servicios que llevamos a la comunidad, además de actividades lúdicas para disfrutar este día en familia”, indicó.

Y agregó: “También tuvimos jornadas de desparasitación y esterilización de mascotas, atención en salud, prevención de enfermedades y de embarazos a temprana edad. Contamos con aliados importantes como la Universidad del Sinú y su consultorio jurídico rosa, además de la Policía Nacional”.

Durante la feria, los asistentes pudieron acceder a la oferta institucional de las Secretarías de la Mujer, Salud, Educación, Agricultura, Víctimas, Igualdad, Desarrollo Económico, Iderbol, Escuela de Gobernanza, Direcciones de Ambiente, Vivienda y Liderazgo, así como de la Unidad de Gestión del Riesgo, entre otras entidades participantes.

Asimismo, la Policía Nacional acompañó la jornada con actividades preventivas y campañas de sensibilización, entre ellas “Yo no pago, yo denuncio”, enfocada en prevenir casos de extorsión.

La comunidad también valoró positivamente el desarrollo de la actividad. María González, una de las asistentes, aseguró que “hacía mucha falta una jornada así en el municipio. Pudimos recibir atención, orientación y los niños se divirtieron muchísimo. Ojalá estas actividades sigan llegando”.

La feria contó además con el apoyo de aliados como la Universidad del Sinú, Mutual Ser, Cámara de Comercio, Aguas de Bolívar y administraciones municipales invitadas, consolidándose como un espacio de atención integral y cercanía con las comunidades del departamento.