Rusia atacó Ucrania con 600 drones y 90 misiles

Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo 24 demayo, dejando al menos cuatro muertos en la capital y en sus inmediaciones.

Esto sucede pocos días después y como respuesta a un ataque hecho por Ucrania contra una escuela de secundaria en una región ocupada por Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió tomar medidas justificando que se trató de un ataque contra una infraestructura civil.

En Kiev se escucharon una serie de explosiones que hicieron temblar los edificios en la madrugada. Según confirmó la Fuerza Aérea ucraniana, en el bombardeo se emplearon 600 drones y 90 misiles.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la capital y decenas resultaron heridas. El dirigente de la región de Kiev afirmó que dos personas habían muerto en esa zona.

Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó por su parte que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, y que 69 personas fueron heridas en la capital.

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“Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas normales, y él [Putin] lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva”, denunció Zelenski en Telegram.