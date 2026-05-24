Al menos 29 muertos y 102 heridos tras una explosión contra un tren en Pakistán

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.

“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, declaró a EFE un oficial de policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah.

Según informaron las autoridades, se cree que la explosión ocurrió en las vías del tren, cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, un cruce ferroviario situado en la capital de la provincia de Baluchistán, ubicada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.

“Un tren lanzadera que venía de Quetta fue alcanzado por una explosión cerca de Chaman Phatak”, dijo a EFE un oficial de policía del centro de control policial de Quetta, Muhammed Ramzan, que agregó que el tren venía de un cuartel militar de Quetta.

El funcionario dijo que el tren transportaba a personal del ejército y a sus familiares desde Quetta a Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

“Un coche cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones, lo que provocó una gran explosión”, contó.

Las ventanas se estallaron en pedazos y los vehículos cercanos quedaron destruidos por la explosión.

Otro funcionario declaró que el personal del ejército viajaba para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las grandes fechas del calendario musulmán, que empieza el martes.

Descarrilamiento de la locomotora y tres vagones

La potencia de la detonación provocó el descarrilamiento de la locomotora y tres vagones, dos de los cuales llegaron a volcar, añadió la policía. Además, la onda expansiva destruyó una decena de vehículos estacionados en las inmediaciones y destrozó los cristales de los edificios colindantes.

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el ataque de acto cobarde de terrorismo y lo atribuyó a fuerzas hostiles que operan desde Afganistán con el patrocinio de la India con el único objetivo de desestabilizar el país. Ningún grupo ha asumido por el momento la autoría inmediata del ataque.

La provincia de Baluchistán, la más extensa pero la menos desarrollada de Pakistán, es escenario desde hace décadas de una insurgencia armada separatista contra el Gobierno central paquistaní.

El principal grupo baluchi de la región, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), acusa a Islamabad de explotar sus vastos recursos naturales, ricos en gas y minerales, sin que la población local, que sufre los mayores índices de pobreza del país, reciba ningún beneficio.

A esta tensión se suma la creciente actividad de grupos islamistas como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes, afines ideológicamente a los talibanes de Afganistán.

Islamabad acusa reiteradamente al régimen de Kabul de permitir que tanto los insurgentes islamistas del TTP como los comandos separatistas baluchis mantengan refugios seguros en suelo afgano para planificar y ejecutar atentados coordinados dentro del territorio paquistaní.