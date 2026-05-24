En Cartagena murió albañil tras chocar contra un furgón: iba como parrillero en moto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes 22 de mayo cobró la vida de Darwin Enrique Marimón Urbina, de 36 años, en un sector cercano al complejo deportivo Rocky Valdez sobre la vía Cordialidad.

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El siniestro vial se registró hacia las 5:00 p.m. frente al barrio La India. De acuerdo con versiones entregadas por familiares de la víctima, Darwin se movilizaba como pasajero en una mototaxi cuando ocurrió el choque.

Según relataron sus allegados, un vehículo tipo furgón se encontraba estacionado a un lado de la vía, presuntamente en una zona donde no está permitido parquear. Al intentar esquivarlo, el conductor de la motocicleta habría invadido el carril contrario justo cuando transitaba una tractomula, produciéndose el fuerte impacto.

Marimón Urbina llevó la peor parte en el accidente y perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Entre tanto, el conductor de la mototaxi sufrió fracturas y permanece bajo atención médica en un centro asistencial.

La familia de Darwin manifestó que el hombre llevaba más de una década dedicado a labores de albañilería. Residía en el sector de Torres de Bicentenario y actualmente trabajaba en el barrio Nuevo Bosque.

Todo indica que esa tarde regresaba a su vivienda luego de cumplir con su jornada laboral, sin imaginar que el recorrido terminaría en tragedia.