Defensoría advierte posibles afectaciones a comunidades durante elecciones en Santander

La Defensoría del Pueblo advirtió posibles afectaciones a comunidades en varios municipios de Santander durante el proceso de elecciones presidenciales.

Especialmente en zonas donde persisten dinámicas relacionadas con el conflicto armado.

Según explicó el defensor regional del Pueblo en Santander, Jesualdo Ramírez, municipios como Puerto Parra, Cimitarra, Coromoro, Charalá y sectores del Bajo Río Negro aparecen dentro de las alertas tempranas emitidas por la entidad.

La Defensoría señaló que estas alertas buscan identificar riesgos no solo durante la jornada electoral, sino también en las etapas previas y posteriores a las votaciones.

“Las alertas tempranas de nosotros lo que hacen es poner el foco de posibles vulneraciones de derechos que se pueden dar en una parte específica del territorio”, explicó Ramírez.

El funcionario aclaró que en Santander no se prevé un escenario de interrupción de elecciones como ocurre en otras regiones del país afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, sí existe preocupación por posibles afectaciones a comunidades en algunos municipios.

Además, la entidad insistió en que las alertas tempranas buscan prevenir hechos que puedan vulnerar derechos de la población y pidió a las autoridades mantener seguimiento y medidas de prevención en estos territorios.