Alcaldía destaca afluencia masiva en Nuevo Chambacú

Para muchos cartageneros adultos, volver hoy a Chambacú significa regresar a un lugar que durante años hizo parte de su infancia, de los partidos improvisados entre amigos y también de los recuerdos del abandono que durante mucho tiempo marcó al sector.

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La entrega de la fase 1 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, el pasado 15 de mayo, representa mucho más que la recuperación de un escenario para todos en Cartagena. Para quienes crecieron alrededor de esta zona, el proyecto significa devolverle vida a uno de los territorios más emblemáticos de la memoria popular, deportiva y social de la ciudad.

Durante décadas, Chambacú fue punto de encuentro para jóvenes y familias de barrios como Torices, Daniel Lemaitre, Canapote, San Francisco y El Papayal. Allí nacieron amistades, historias y también el amor por el deporte en medio de canchas improvisadas de tierra y piedra que marcaron a varias generaciones de cartageneros.

Pero con el paso de los años, muchos habitantes también comenzaron a relacionar el sector con el abandono, la oscuridad y la desidia. Por eso, durante la inauguración del nuevo complejo, mientras decenas de niños estrenaban las canchas y jugaban por toda la zona, muchos adultos recorrían el lugar recordando cómo era Chambacú antes.

Hoy, el panorama es distinto. El nuevo complejo abre espacios modernos, seguros y adecuados para que niños, jóvenes, familias y mascotas puedan formarse y compartir alrededor del deporte y la recreación.

Jorge Eliécer Romero Ruiz, vecino histórico del sector y nacido en el barrio Torices, aseguró que recorrer nuevamente Chambacú le despertó recuerdos de toda una vida ligada al lugar.

“Yo nací aquí cerca y conozco toda la historia de Chambacú. Antes uno jugaba en canchas de tierra y piedra porque era lo que había, pero aun así este lugar siempre reunía a la gente. Aquí crecieron muchísimos pelados jugando béisbol, sóftbol y fútbol entre piedras y polvo, pero había unión y había vida. Ahora emociona ver que los niños tengan espacios mucho mejores para jugar y crecer en el deporte. Uno siente alegría porque esto vuelve a ser un lugar para las familias”, expresó.

Muchos de los asistentes coincidieron en que precisamente por haber vivido las limitaciones de años anteriores, hoy valoran aún más la transformación del sector y las oportunidades que tendrán las nuevas generaciones.

La recuperación de Chambacú busca fortalecer el deporte formativo y devolverle a la ciudad un espacio pensado para la convivencia, la integración familiar y el aprovechamiento sano del tiempo libre.

Entre quienes más recuerdan esa transformación están los habitantes que crecieron caminando el sector cuando todavía predominaban la oscuridad y el deterioro.

Luis Romero, residente del barrio Daniel Lemaitre, recordó que durante años muchas personas evitaban pasar por ciertos puntos cercanos al antiguo complejo.

“Venga aquí a divertirse con sus hijos y a respirar aire fresco. Mi anécdota es que cerca de un puente que había aquí en Chambacú , cuando yo tenía como 20 años, me quitaron una gorrita y un señor me dijo que no me metiera a buscarla porque esto era peligroso, oscuro y abandonado. Así era Chambacú antes”, contó.

El ciudadano también recordó sus años jugando sóftbol en las antiguas canchas del sector durante la década de los 80 y aseguró que ver nuevamente escenarios deportivos en funcionamiento tiene un significado especial para quienes crecieron allí.

“Aquí en el campo de sóftbol jugué como 10 años. Antes uno jugaba entre piedras y tierra, ahora imagínese estas canchas nuevas. Ya los niños van a poder correr bien, jugar tranquilos y disfrutar de verdad el deporte. Esto es alegría y calidad de vida. Ojalá escenarios así lleguen también a muchos barrios de Cartagena”, agregó.

La recuperación de Chambacú no solo transforma un escenario deportivo. También resignifica un espacio que durante años estuvo asociado al abandono urbano.

Érica Robles, visitante del nuevo complejo, aseguró que el cambio resulta impactante para quienes conocieron el estado anterior del sector.

La obra del Gobierno del alcalde Dumek Turbay recupera un territorio históricamente ligado al deporte popular, la integración social y la identidad cultural de Cartagena, devolviéndole a las nuevas generaciones un espacio que durante años hizo parte de la historia cotidiana de la ciudad.

Con la entrega de la primera fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa apostándole a escenarios que fortalecen el deporte, la convivencia y la recuperación de espacios públicos para todos los cartageneros.

Hoy, donde antes muchos evitaban pasar, nuevamente hay niños corriendo, familias reunidas y generaciones enteras reconociendo en Chambacú un lugar que vuelve a sentirse suyo.