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23 may 2026 Actualizado 15:39

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Cali

Univalle pide diálogo tras enfrentamientos indígenas en Cauca que dejan 7 muertos y varios heridos

La institución rechazó los hechos violentos ocurridos en Silvia, Cauca, y recordó que cerca de 2 mil estudiantes indígenas conviven en sus sedes académicas

40 comuneros Misak y Nasa que estaban capturados por jurisdicción indígena en Cauca fueron liberados

40 comuneros Misak y Nasa que estaban capturados por jurisdicción indígena en Cauca fueron liberados

40 comuneros Misak y Nasa que estaban capturados por jurisdicción indígena en Cauca fueron liberados
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Desde Cali, la Universidad del Valle se pronunció frente a los enfrentamientos registrados en el resguardo de Pitayó, en Silvia, Cauca, entre integrantes de las comunidades indígenas Nasa y Misak, hechos que dejan hasta el momento siete personas muertas y más de 100 heridas.

A través de un comunicado, la institución expresó su “enorme dolor y gran preocupación” por la confrontación ocurrida el pasado 21 de mayo y lamentó la muerte de Enrique Tunubalá, reconocido líder y autoridad del pueblo Misak.

La universidad hizo un llamado urgente para que cesen las acciones violentas, se liberen las personas retenidas y se priorice el diálogo entre las comunidades involucradas en el conflicto territorial.

En el pronunciamiento, la institución destacó que la Universidad del Valle es un espacio intercultural donde conviven cerca de 2 mil estudiantes indígenas pertenecientes a diferentes pueblos como Nasa, Misak, Yanaconas, Totoroes, Kishua e Inga, entre otros.

“La Universidad espera que se pueda abrir un espacio de diálogo en torno a la armonización y la reconciliación”, señaló la institución, que además ofreció sus sedes de Cali y Norte del Cauca como escenarios para procesos de mediación, escucha y construcción de acuerdos.

La Universidad del Valle también solicitó la intervención del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras para atender la conflictividad y garantizar la protección de la vida y el territorio en el Cauca.

Finalmente, la institución reiteró su disposición de acompañar procesos académicos, sociales y comunitarios que contribuyan a la transformación pacífica del conflicto y a la convivencia entre las comunidades indígenas del departamento.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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