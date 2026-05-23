Tras apertura momentánea, vuelven a bloquear la vía a Buenaventura por desacuerdos en diálogos

La vía entre Buga y Buenaventura volvió a ser bloqueada este sábado luego de desacuerdos en las mesas de diálogo entre comunidades de mineros artesanales y representantes del Gobierno Nacional.

Durante varios minutos, el corredor vial fue habilitado parcialmente, permitiendo el paso de algunos vehículos represados tras cinco días de protestas en este importante corredor logístico del país.

La apertura temporal se dio mientras avanzaban conversaciones entre delegados de los ministerios del Interior, Ambiente y Defensa, junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Valle del Cauca.

Sin embargo, tras no llegar a acuerdos en medio de las negociaciones, los manifestantes retomaron el bloqueo en el sector de Zaragoza, restringiendo nuevamente el tránsito hacia el puerto de Buenaventura.

Los gremios económicos del Valle del Cauca reiteraron su preocupación por las millonarias pérdidas que deja el cierre de la carretera y pidieron mantener habilitada la movilidad para evitar mayores afectaciones al transporte de carga, alimentos e insumos.