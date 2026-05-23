Gobierno advierte freno a diálogos con ‘Los Shottas’ si no toman medidas tras crimen en La Bocana

El Gobierno Nacional endureció su postura frente a la banda criminal ‘Los Shottas’ tras el crimen ocurrido en la playa La Bocana, en Buenaventura, y advirtió que no habrá avances en los diálogos sociojurídicos si la estructura ilegal no adopta medidas reales para frenar la violencia.

El delegado del Gobierno para la mesa de paz, Fabio Cardoso, aseguró que el reciente homicidio generó indignación y puso en crisis la continuidad del proceso con el grupo delincuencial.

Cardoso afirmó que, aunque integrantes de la organización aseguran tener órdenes de no atacar turistas, los hechos ocurridos en La Bocana contradicen ese discurso y aumentan la desconfianza ciudadana.

“Hoy todo el mundo no lo cree”, señaló el funcionario al referirse a las supuestas directrices internas de ‘Los Shottas’.

El delegado fue enfático en que el proceso no podrá seguir avanzando si el grupo criminal no demuestra voluntad real de transformación y reducción de la violencia en Buenaventura.

“No va a ser posible seguir caminando si no se dan pasos concretos”, advirtió Cardoso, quien insistió en la necesidad de desvincular jóvenes que actualmente están siendo reclutados por estructuras criminales.

El funcionario sostuvo que la crisis desatada tras el crimen en La Bocana obliga a exigir respuestas claras y resultados inmediatos por parte de la organización ilegal.

Las autoridades confirmaron la captura de alias ‘Cheo’ y otras cuatro personas señaladas de integrar la banda de los ‘Shottas’, investigadas por el homicidio de Alexander Valencia y la desaparición de su hijo Nicolás.

Alias ‘Cheo’ sería además uno de los enlaces de la organización criminal con el ELN.

Según Cardoso, la rápida difusión de videos, fotografías e imágenes del crimen permitió identificar a los presuntos responsables y facilitó la reacción inmediata de las autoridades.

El delegado del Gobierno también pidió reforzar la seguridad en playas, muelles y corredores turísticos de Buenaventura, especialmente en sectores de alta afluencia de visitantes como La Bocana.