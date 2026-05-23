CREA-IA busca acercar la inteligencia artificial a miles de pequeños negocios del país
Una nueva estrategia impulsada desde Buenaventura busca que emprendedores, micro negocios y pequeñas empresas incorporen herramientas de inteligencia artificial para fortalecer sus procesos y ampliar sus oportunidades de crecimiento.
CREA-IA busca acercar la inteligencia artificial a miles de pequeños negocios del país
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La transformación digital ya no es exclusiva de las grandes compañías. Cada vez más pequeños negocios encuentran en la tecnología una herramienta para mejorar su productividad, optimizar tareas diarias y llegar a nuevos mercados. Con esa apuesta nace CREA-IA, una iniciativa enfocada en acercar estas capacidades a la economía popular.
En A Vivir Que Son Dos Días, Héctor Fuentes explicó que el programa, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia y en alianza con la Fundación Universitaria San Alfonso, busca acompañar a emprendedores y unidades productivas en la adopción de herramientas digitales e inteligencia artificial para actividades como ventas, marketing, administración y fortalecimiento de sus procesos productivos.
Según el vocero, Colombia cuenta con más de 5,3 millones de unidades productivas entre micronegocios y mipymes, muchas de las cuales ya están iniciando procesos de transformación tecnológica. En ese contexto, CREA-IA espera beneficiar a cerca de 10.000 unidades productivas, mientras que otras iniciativas de iNNpulsa continúan ampliando el acceso a programas de fortalecimiento empresarial en diferentes regiones del país.
La estrategia contempla acompañamiento técnico, acceso a herramientas productivas y fortalecimiento comercial, con el propósito de que los emprendedores puedan aprovechar de manera práctica las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para sus negocios.