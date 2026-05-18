Colombia al Parque 2026 le hace un homenaje a las cantoras de Colombia

Durante más de dos décadas, el festival se ha convertido en un punto de encuentro para las músicas colombianas y latinoamericanas, reuniendo propuestas que mantienen vivas las raíces sonoras del país, mientras que dialogan con tendencias contemporáneas. Este año, la programación destaca el trabajo de intérpretes, compositoras y agrupaciones que han aportado a la circulación y renovación de estos sonidos.

En A Vivir Que Son Dos Días, la curadora Giovanna Chamorro explicó que esta edición busca mostrar la diversidad musical que existe actualmente alrededor de las músicas tradicionales. Por eso, el cartel reúne desde proyectos ligados a la memoria y la tradición hasta propuestas electrónicas y fusiones que conectan con públicos jóvenes.

Entre los invitados aparecen nombres como Martina Camargo, la Orquesta de Lucho Bermúdez dirigida por Patricia Bermúdez y Belkis Concepción y Las Chicas del Can, agrupación reconocida por su trayectoria dentro del merengue latinoamericano. También estarán proyectos como Bejuco, Bambara Banda y Killa Beatmaker, que exploran nuevos lenguajes musicales a partir de sonidos tradicionales colombianos.

La programación internacional incluirá además a Quilapayún, histórica agrupación chilena, y a Amantes del Futuro, proyecto que trabaja alrededor de distintas vertientes de la cumbia contemporánea. Según Chamorro, la intención es que el festival siga siendo un espacio abierto para todas las generaciones y para públicos con gustos musicales diversos.

Colombia al Parque se realizará el 23 y 24 de mayo en el Parque de los Novios de Bogotá, con entrada gratuita y actividades desde el mediodía, como apertura de la temporada 2026 de Festivales al Parque.