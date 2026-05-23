La Gran Tomatina Colombiana espera miles de visitantes en Sutamarchán

Durante más de 20 años, Sutamarchán se ha convertido en escenario de una celebración que combina diversión, identidad local y actividades para toda la familia. La iniciativa de La Gran Tomatina nació como una apuesta para impulsar el turismo y promover las tradiciones del municipio, aprovechando uno de los productos más representativos de la región: el tomate.

En A Vivir Que Son Dos Días, Heynner Suárez, presidente de la Gran Tomatina Colombiana, explicó que el tradicional juego se realiza con tomates que ya no pueden ser comercializados ni destinados al consumo, debido a que son excedentes o productos que quedan después de la cosecha. De esta manera, el evento transforma estos residuos agrícolas en una experiencia que atrae visitantes de diferentes regiones del país y del exterior.

La celebración va mucho más allá del popular “tomatazo”. La programación incluye desfiles de carrozas, comparsas, disfraces alusivos al tomate, presentaciones de bandas musicales y concursos que buscan resaltar las costumbres y expresiones culturales de la región. También habrá actividades relacionadas con la gastronomía y las tradiciones campesinas que han caracterizado históricamente al municipio.

Según los organizadores, la Tomatina se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Sutamarchán, reuniendo cada año a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia diferente en medio del paisaje boyacense y del ambiente festivo que rodea el evento.

La Gran Tomatina Colombiana se realizará del 6 al 8 de junio en Sutamarchán, Boyacá. Los asistentes podrán participar adquiriendo la camiseta oficial del evento, requisito para ingresar a la actividad central que tiñe de rojo tomate el estadio del municipio durante uno de los encuentros más esperados del puente festivo.