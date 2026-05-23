Se dio apertura de la vía al mar, en los sectores de Bendiciones y Zaragoza, que estaba bloqueada

El bloqueo entre Buga-Buenaventura se inició el pasado martes 19 de mayo.

Luego de llegar a un acuerdo con el gobierno Nacional, los mineros artesanales que adelantaban bloqueos en la vía al mar, desde hacía cinco días, levantaron la protesta y dieron vía a los vehículos represados desde el pasado martes 19 de mayo.

Se deternimo para este miércoles 27 de mayo, una Mesa Técnica en el ministerio de Minas, con una delegación de 20 mineros artesanales.

Más de 17 mil vehículos permanecieron represados durante los bloqueos registrados.

Este corredor estratégico para el comercio exterior y el abastecimiento nacional moviliza diariamente cerca de 4.634 vehículos de carga y más de 55 mil toneladas de mercancías.

Buenaventura concentra cerca del 40% de la carga marítima de Colombia y más del 50% de los contenedores de comercio exterior.

Colfecar advirtió que en el año 2026 ya van 17 bloqueos en vía a Buenaventura.