Lanzan aplicación para facilitar la búsqueda de trabajo: ¿cómo funciona?

En medio de señales de recuperación en el mercado laboral colombiano, un nuevo emprendimiento colombiano busca ir más allá, se trata de la plataforma Artur App, que permite a los prestadores de servicios elegir cómo, cuándo y en qué área trabajar, fomentando una vida laboral más flexible y coherente con sus objetivos personales.

“Desde el celular, cualquier persona con habilidades, ya sean técnicas, profesionales o empíricas, puede ofrecer sus servicios en categorías como salud, belleza, clases particulares, instalaciones, reparaciones, eventos, mecánica y más. A su vez, los usuarios pueden contratar de forma segura, gracias a un sistema de verificación de perfiles y calificaciones que garantizan la calidad del servicio”, explica Yizel López, gerente administrativa de Artur App.

Muchos colombianos no se sienten satisfechos con sus empleos actuales. La falta de oportunidades de crecimiento, bajos ingresos, exceso de responsabilidades o la sensación de no ser valorados, hacen que miles de personas estén en búsqueda constante de un cambio. A esto se suma el desajuste entre formación y empleo: personas con estudios técnicos, profesionales o con habilidades empíricas que no logran ejercer en lo que saben hacer.

La plataforma está pensada para quienes quieren trabajar de forma flexible, eligiendo cuándo, cómo y en qué área hacerlo. Es ideal para quienes están empezando su carrera, buscan independencia económica o quieren reencontrarse con el propósito de su trabajo. Artur App ya se encuentra disponible en Google Play y App Store, como una alternativa innovadora, accesible y segura para todas las regiones del país.