Supersalud detecta irregularidades en entrega de medicamentos en Cúcuta

Cúcuta.

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una serie de operativos de inspección en dispensarios de medicamentos de Cúcuta, entre ellos sedes de Cafam, Cruz Verde y Farmasan, con el propósito de verificar las denuncias relacionadas con la falta de entrega de fórmulas médicas a usuarios de diferentes EPS.

Las visitas hacen parte de una estrategia nacional liderada por la entidad para supervisar la prestación de este servicio y garantizar el acceso oportuno a los medicamentos por parte de los pacientes.

Juan David Duque, delegado de la Supersalud, explicó en diálogo con Caracol Radio que por instrucción del superintendente Daniel Quintero se han inspeccionado más de 100 puntos de dispensación de medicamentos en 25 departamentos del país.

Durante las verificaciones, la entidad encontró situaciones que considera preocupantes. “Nos hemos encontrado que los medicamentos sí están y no se los quieren entregar a las personas por diferentes razones. La labor de esta Superintendencia y la tarea que nos ha puesto el presidente Gustavo Petro y el superintendente Daniel Quintero es que a la gente le entreguen los medicamentos. No hay razón alguna para que no se los entreguen y, si no es posible hacerlo en el punto de dispensación, deben hacerlos llegar hasta sus hogares, como lo establece la ley”, afirmó el funcionario.

La Superintendencia advirtió que los dispensarios inspeccionados deberán adoptar medidas para corregir las irregularidades detectadas. De lo contrario, podrían enfrentar procesos administrativos y sanciones.

“Estamos trabajando en varias circulares e instrucciones impartidas por el señor superintendente para garantizar la entrega de medicamentos. De no cumplirse estas disposiciones, iniciaremos las investigaciones y aplicaremos las sanciones a que haya lugar”, agregó Duque.

Según la entidad, durante la última semana se han realizado más de 50 inspecciones en dispensarios e instituciones prestadoras de salud con el fin de verificar la calidad de la atención y el cumplimiento de las obligaciones frente a los usuarios.

La Superintendencia de Salud también hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen denunciando los casos en los que no les entreguen los medicamentos formulados, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia y control sobre las entidades responsables de la prestación de este servicio.