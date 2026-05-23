Más de 20 personas resultaron intoxicadas durante un evento del Gobierno nacional en Ibagué

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, informó que se adelanta una investigación tras la notificación de una aparente intoxicación alimentaria ocurrida durante el “Segundo Encuentro Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria”, desarrollado el viernes en las instalaciones de la Universidad del Tolima.

La Universidad del Tolima facilitó la locación para la realización de este evento, el cual contó con la participación de asistentes provenientes de diferentes regiones del país y fue organizado por la Unidad Solidaria en conjunto con el Departamento de Prosperidad Social.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el evento masivo, en el que participaron cerca de 7.000 personas, hacia las 2:00 de la tarde comenzaron a presentarse los primeros casos con síntomas digestivos como náuseas y vómito. Posteriormente, se identificaron más asistentes con síntomas similares.

“La situación fue notificada de manera oportuna por la Defensa Civil Colombiana, lo que permitió el desplazamiento inmediato de nuestro equipo al lugar de los hechos. Activamos los protocolos de atención e iniciamos la investigación con el equipo de vigilancia epidemiológica y el grupo de ingenieros de alimentos para identificar las posibles causas”, señaló la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán.

A la fecha, se han reportado 24 personas afectadas, entre ellas un menor de 8 años, quienes han presentado síntomas como dolor de cabeza, fiebre, mareo y malestar digestivo. “La totalidad de los pacientes ha recibido atención médica oportuna y actualmente se encuentran estables”, agregó la funcionaria.

La Secretaría de Salud continúa con el seguimiento permanente del caso y reiteró el llamado a la ciudadanía a consultar oportunamente los servicios de salud ante la presencia de síntomas y a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias.