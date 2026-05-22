Corporación G50 lanzó “Ibagué Cambia Contigo”, campaña que busca impulsar la cultura ciudadana

Ibagué

Con una concurrida caravana y una destacada asistencia ciudadana, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña “Ibagué Cambia Contigo”, una iniciativa liderada por la Corporación G50. El evento marcó el inicio de un movimiento que busca transformar la ciudad a través del compromiso individual y colectivo.

La jornada comenzó a las 3:00 p. m. con una caravana que partió desde El Social La Samaria, recorriendo las calles de Ibagué para contagiar a los ciudadanos con un mensaje claro: la ciudad es nuestro hogar y su transformación depende de todos.

El recorrido culminó en el Centro Comercial Acqua Power Center, donde los asistentes disfrutaron de una actividad musical. Durante la tarde, el momento de reflexión estuvo a cargo de Diego Jiménez, Deibit Lozano y Nicolás Fajardo, voceros de G50, quienes dirigieron unas palabras al público.

Al respecto, Diego Jiménez, presidente de la junta directiva de G50, destacó: “Esta campaña no busca señalar culpables, sino despertar la conciencia de que todos, con nuestras acciones diarias, hemos sido parte del problema de cultura ciudadana en Ibagué. Pero, de esa misma manera, tenemos el poder absoluto de ser la solución. El cambio real y duradero no lo hace una institución; lo hacemos todos en nuestra cotidianidad”.

La ciudad habla: tótems interactivos ya están en Ibagué

Como parte de la estrategia continua de la campaña y para mantener viva la conversación, los organizadores confirmaron que ya se encuentran instalados tótems interactivos en diferentes puntos estratégicos de la capital tolimense.

Estos tótems cuentan con un código QR visible. La invitación a todos los ibaguereños es a escanear el código desde sus teléfonos móviles. Esto los dirigirá a una breve encuesta diseñada para medir la percepción sobre la cultura ciudadana, generar conciencia sobre nuestras acciones y recolectar compromisos reales por parte de la comunidad.

Ubicaciones de los tótems instalados:

Hotel Estelar

Surtiplaza (sede Acqua)

Hotel F25

Hotel FR

El Social La Samaria

Centro Comercial Multicentro

Acqua Power Center

Internacional de Eléctricos (IE) - Carrera Quinta

La Meseta Mall

Terminal de Transporte

Calle 16 con carrera Quinta (local Fibratela)

Aeropuerto Perales

Parque Deportivo

Piscinas de la 42

Sede Grupo Innovar

Vergel Plaza

El Cedral Agropecuaria

Adicionalmente, dos tótems itinerantes estarán presentes algunos domingos en la ciclovía y acompañarán otro tipo de eventos deportivos en la ciudad.