Registraduría usará por primera vez biometría facial en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el delegado de la Registraduría en el Tolima, César Bocanegra, indicó que en la jornada de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo habrá un total de 1.170.701 tolimenses habilitados para ejercer su derecho al voto.

Por tanto, se dispondrán 514 puestos de votación distribuidos en los 47 municipios del Tolima, incluida la capital, Ibagué. En total, habrá 3.526 mesas de votación dispuestas para evitar dificultades como largas filas o confusiones para ubicar el lugar de sufragio.

“Todos los 514 puestos van a funcionar. Tuvimos una comisión de seguimiento departamental en la cual trabajamos articuladamente con el Ejército y la Policía Nacional, por lo cual estamos listos para que ningún puesto se traslade en el departamento”, señaló.

El delegado agregó además que en 44 puestos de votación de Ibagué habrá reconocimiento mediante biometría dactilar para agilizar el proceso electoral, de los cuales en nueve también se implementará biometría facial al ingreso.

“Esa biometría la vamos a hacer desde la entrada al puesto de votación para verificar que sea la persona correspondiente a la cédula presentada”, explicó.

Hasta ahora, la biometría facial en el Tolima solo se había usado en las elecciones atípicas de Melgar en agosto de 2025. Esta será la primera vez que se implemente en Ibagué y en unas elecciones presidenciales en el departamento.

Finalmente, señaló que el proceso de escrutinio local de Ibagué se realizará en el Coliseo Menor de la calle 42 y el escrutinio departamental en la sede de la Universidad del Tolima, en la calle 10, también de la capital tolimense.