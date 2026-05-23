Capturan a un conductor que intentó asfixiar a una agente de tránsito en Ibagué

Tolima

La Alcaldía de Ibagué se pronunció para rechazar el acto de violencia registrado contra una agente de tránsito en la calle 44 con carrera Quinta, en inmediaciones de la sede de la Secretaría de Movilidad.

En los hechos, un motociclista que se encontraba mal estacionado fue requerido por la funcionaria para verificar la documentación del vehículo. Ante la negativa del ciudadano, fue necesario solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia.

Durante el procedimiento, el hombre reaccionó de forma agresiva y atacó físicamente a la agente de tránsito, sujetándola violentamente e intentando arrebatarle los documentos. “Y este ciudadano intempestivamente agrede a nuestra funcionaria, donde trató de asfixiarla”, afirmó José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito.

Frente a esta situación, las autoridades realizaron un uso proporcional y legal de la fuerza para controlar al individuo y restablecer el orden. Gracias a la denuncia instaurada por la funcionaria, la Policía Nacional de Colombia efectuó la captura del agresor por el delito de violencia contra servidor público.

“El llamado es a la tolerancia, que cumplan con toda la documentación, no hagan giros indebidos, el respeto por las normas y la responsabilidad en las vías”, indicó el comandante.

En lo corrido de 2026, en Ibagué se han registrado más de 15 agresiones contra agentes de tránsito por parte de conductores.