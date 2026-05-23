Huila, refugio del 41% de las aves y el 30% de mamíferos de Colombia, reveló la CAM

Huila alberga el 41% de las aves y el 30% de los mamíferos registrados en Colombia. Foto Redes Sociales

Neiva

En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, la CAM reveló que el Huila alberga el 41% de las aves y el 30% de los mamíferos registrados en Colombia, consolidándose como uno de los territorios con mayor riqueza natural del país.

La autoridad ambiental indicó que, desde el año 2012, se han registrado 875 especies de mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves en el departamento, gracias a procesos de monitoreo participativo adelantados junto a comunidades, organizaciones ambientales y grupos de seguimiento de fauna silvestre.

“Desde el 2012 se han registrado en el Huila 875 especies silvestres que además de ser un símbolo del potencial biológico del Huila, demuestran el compromiso de las comunidades”, aseguró Ángela Fajardo, profesional de apoyo de Biodiversidad de la CAM.

La entidad también alertó que 90 de las especies identificadas se encuentran en categoría de amenaza, por lo que insistió en fortalecer las estrategias de conservación y educación ambiental para proteger los ecosistemas huilenses, considerados refugio clave de biodiversidad en el país.