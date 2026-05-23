Cierre de rondas sampedrinas abre paso al Festival del Bambuco en Neiva
El folclor y la tradición marcaron la antesala de la edición 65 de las festividades sampedrinas.
Neiva
El Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’ se convirtió en el escenario que marcó la antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, con el cierre de las tradicionales rondas sampedrinas en Neiva. Música, danza y comparsas llenaron de folclor la noche protagonizada por las comunas Cuatro y Siete.
Las aspirantes al certamen Señorita Neiva y las niñas del Encuentro de Herederos de la Tradición fueron las encargadas de abrir oficialmente el ambiente sampedrino en la capital huilense, con presentaciones cargadas de identidad cultural y muestras del tradicional Sanjuanero Huilense.
“Hemos disfrutado de esto, que es el abrebocas de lo que se vendrá en la versión 65 del Festival del Bambuco. Estamos preparados para vivirlo y para gozarlo”, expresó la secretaria de Cultura de Neiva, Tania Peñafiel, durante el cierre de las rondas sampedrinas.
Durante la jornada fueron elegidas las representantes de las comunas Cuatro y Siete para el Reinado Popular 2026. Por la comuna Cuatro fueron seleccionadas Laura Melissa Castañeda Cumbe y Liced Dayana Sánchez Castro, mientras que por la comuna Siete fueron elegidas Dana del Pilar Amorocho Reyes y Karen Dayana Ramos Muelas. Principio del formulario
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...