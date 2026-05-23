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23 may 2026 Actualizado 21:46

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Cierre de rondas sampedrinas abre paso al Festival del Bambuco en Neiva

El folclor y la tradición marcaron la antesala de la edición 65 de las festividades sampedrinas.

Valentina Gasca

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El Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’ se convirtió en el escenario que marcó la antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, con el cierre de las tradicionales rondas sampedrinas en Neiva. Música, danza y comparsas llenaron de folclor la noche protagonizada por las comunas Cuatro y Siete.

Las aspirantes al certamen Señorita Neiva y las niñas del Encuentro de Herederos de la Tradición fueron las encargadas de abrir oficialmente el ambiente sampedrino en la capital huilense, con presentaciones cargadas de identidad cultural y muestras del tradicional Sanjuanero Huilense.

“Hemos disfrutado de esto, que es el abrebocas de lo que se vendrá en la versión 65 del Festival del Bambuco. Estamos preparados para vivirlo y para gozarlo”, expresó la secretaria de Cultura de Neiva, Tania Peñafiel, durante el cierre de las rondas sampedrinas.

Durante la jornada fueron elegidas las representantes de las comunas Cuatro y Siete para el Reinado Popular 2026. Por la comuna Cuatro fueron seleccionadas Laura Melissa Castañeda Cumbe y Liced Dayana Sánchez Castro, mientras que por la comuna Siete fueron elegidas Dana del Pilar Amorocho Reyes y Karen Dayana Ramos Muelas. Principio del formulario

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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