Contraste en sector energético en asambleas de Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá

Lo ocurrido en Ecopetrol y en el Grupo Energía Bogotá no solo evidenció resultados, sino también diferencias en el desarrollo de las sesiones, el enfoque de sus intervenciones y el contexto que rodea a cada organización.

En el caso de Ecopetrol, la asamblea estuvo marcada por un ambiente de tensión alrededor de su presidente, Ricardo Roa, en medio de cuestionamientos y denuncias que han sido ampliamente divulgadas.

Durante la jornada, parte de la atención se concentró en estos temas, lo que derivó en intervenciones enfocadas en responder a las inquietudes que se extendieron a su junta directiva, un factor que incidió en la dinámica del encuentro con los accionistas.

En ese contexto, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo, se refirió a la situación jurídica del presidente de la compañía, subrayando el alcance del proceso: “Recordamos que esta diligencia no equivale a una condena. No constituye una decisión de fondo y no desvirtúa el principio constitucional que tenemos todos y todas en Colombia, que es el principio de presunción de inocencia, que también le asiste al presidente, Ricardo Roa”, dijo.

En contraste, la asamblea del Grupo Energía Bogotá se desarrolló con un énfasis en resultados financieros, operativos y perspectivas de crecimiento.

La compañía aprobó dividendos por COP $2,3 billones, con un pago total de COP $250,8 por acción y un rendimiento de 8,4%, en línea con el desempeño de sus negocios y la evolución de sus operaciones en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala.

“Estas cifras reflejan una disciplina financiera consistente y una visión de largo plazo. Más que un dividendo, es la confirmación de un Grupo sólido, que crece de manera sostenible y transforma ese crecimiento en valor tangible para sus accionistas”, afirmó Juan Ricardo Ortega durante la Asamblea, según información de la compañía.

Las diferencias también se reflejaron en los elementos de gobierno corporativo y en la conducción de cada sesión.

Mientras en Ecopetrol el debate incluyó aspectos relacionados con la situación de su administración, en el Grupo Energía Bogotá se informó la consolidación de una junta directiva de alto perfil con mayoría femenina, cinco mujeres y cuatro hombres, tras la incorporación de Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana, en un esquema orientado a acompañar la ejecución de la estrategia regional.

En materia de perspectivas, ambas compañías abordaron un entorno desafiante para el sector energético.

En el caso del Grupo Energía Bogotá, se plantearon alternativas como el desarrollo de infraestructura de regasificación para atender eventuales restricciones en la oferta de gas.

Así, más allá de los resultados puntuales, ambas asambleas reflejan dinámicas distintas en la forma en que las compañías están gestionando sus retos, en un momento en el que la estabilidad, la claridad estratégica y la confianza del mercado se mantienen como factores determinantes para el sector energético.

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol de 2026 aprobó un dividendo más alto al previsto inicialmente, luego de que el gobierno de Gustavo Petro presentara una nueva propuesta por parte del Ministerio de Hacienda.

Lo anterior implicará que los dividendos aumenten de $4,5 billones inicialmente planteados a $4,9 billones. Del total, el grueso será para el Gobierno Nacional (unos $4,4 billones), mientras que el valor restante irá para accionistas minoritarios (unos $574.000 millones).