Crisis del Catatumbo incrementó las dinámicas de violencia en Norte de Santander durante el 2025

Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación para exigir el respeto a la vida y la paz en la región del Catatumbo. EFE/ Ana Inés Vega / Ana Inés Vega ( EFE )

Norte de Santander

En su informe #11 sobre las Dinámicas de la Violencia en Norte de Santander, para el año 2025, la Corporación Red Departamental Defensores de Derechos Humanos -CORPOREDDEH- reveló un preocupante aumento de la violencia en la subregión del Catatumbo.

En entrevista con Caracol Radio, Enrique Pertuz, director de CORPOREDDEH, aseguró que la situación de orden público en el departamento “cada día se agudiza mucho más” teniendo en cuenta la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC, así como la militarización en la zona por parte del Estado colombiano.

De acuerdo con este informe de 72 páginas, en los municipios de compromete la región del Catatumbo, durante el año 2025 se registraron más de 300 homicidios, siendo Tibú el más afectado, pasado de registrar 39 a 168 asesinatos reportados por Medicina Legal, según lo explicó Pertuz.

Sin embargo, este defensor de los Derechos Humanos advirtió que la cifra puede llegar a ser mucho más alta y que en tan solo en Tibú, durante el 2025, se estima que se presentaron 250 homicidios. Pertuz argumentó que muchos de estos asesinatos, por la complejidad de orden público en la región, no son atendidos por las autoridades judiciales y los cuerpos de las víctimas son entregados directamente a sus familiares.

“Las dinámicas que se están registrando no van a cesar; por el contrario, se van a profundizar”, afirmó.

Cúcuta, Tibú, Ocaña y Villa del Rosario son los municipios más violentos

De acuerdo al informe de CORPOREDDEH, en dos municipios del Área Metropolitana y en dos del Catatumbo se concentra la mayor tasa de homicidios o muertes violentas:

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Cúcuta: 362 homicidios

Tibú: 168 homicidios

Ocaña: 50 homicidios

Villa del Rosario: 46 homicidios

A la par también se evidencia el incremento en casos de secuestros, extorsiones y violaciones a los Derechos Humanos.

CORPOREDDEH plantea el diálogo como la solución a la crisis

Durante la entrevista de este líder defensor de los Derechos Humanos resaltó que la crisis de orden público en el Catatumbo no se soluciona a través de la implementación de operaciones militares, bombardeos o capturas por parte del Estado colombiano, sino a través de una salida política negociada a través del diálogo.

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Pertuz anunció además que, durante los próximos días, enviarán una comunicación directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ELN y a las disidencias de las FARC, solicitando un posible “cese tripartito del conflicto en la región”.

También hicieron un llamado para proteger a la población civil y a los líderes sociales, quienes —según denuncian— continúan siendo las principales víctimas de la confrontación armada.