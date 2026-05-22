Día de la Madre impulsa expectativas de reactivación en la economía nocturna de Cúcuta

Cúcuta.

La celebración del Día de la Madre este 24 de mayo de 2026 mantiene altas las expectativas entre los diferentes sectores económicos de Cúcuta y Norte de Santander.

Uno de los más optimistas es el de la economía nocturna, cuyos empresarios esperan un importante incremento en las ventas durante una de las fechas comerciales más relevantes del año.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que se ha realizado un trabajo conjunto entre Fenalco, la Cámara de Comercio, centros comerciales, empresarios gastronómicos, gastrobares y establecimientos de entretenimiento para fortalecer la programación especial alrededor de esta fecha.

“Realizamos una gran alianza entre Fenalco, la Cámara de Comercio, los centros comerciales y los empresarios relacionados con el sector gastronómico, los gastrobares y el entretenimiento para avanzar en esta celebración especial que hacemos en Cúcuta. Este año tuvimos que trasladarla por el tema de la ley seca, por lo que la celebración principal será este domingo 24 de mayo, aunque las actividades comenzarán desde el viernes y se extenderán durante todo el fin de semana”, explicó Quintero.

El dirigente gremial señaló que varios establecimientos ya reportan reservas anticipadas para eventos que incluyen presentaciones musicales, espectáculos en vivo y menús especiales dirigidos a las madres, lo que genera expectativas positivas para el sector.

Además, destacó que esta fecha representa el comienzo de una temporada importante para la economía nocturna, que estará acompañada de otros eventos y celebraciones durante los próximos meses.

“El Día de la Madre es una de nuestras fechas ancla, junto con Amor y Amistad y Halloween. Son momentos que dinamizan la economía y permiten que los establecimientos tengan una mayor actividad comercial”, afirmó.

Los empresarios también esperan una recuperación tras las afectaciones económicas generadas por las jornadas de ley seca decretadas durante los últimos procesos electorales. Precisamente, el próximo fin de semana volverá a implementarse esta medida debido a las elecciones presidenciales.

Ante este panorama, Asobares manifestó su expectativa de que Cúcuta adopte medidas similares a las que están siendo analizadas en otras ciudades del país, donde se estudia reducir la duración de la restricción para disminuir el impacto económico sobre los establecimientos.

“Ya existe un debate a nivel nacional para reevaluar la aplicación de la ley seca. Ciudades como Bogotá y Medellín están revisando la posibilidad de iniciar la restricción más tarde el sábado para permitir que las personas puedan celebrar y, al mismo tiempo, oxigenar un poco la actividad económica de los establecimientos”, concluyó Quintero.