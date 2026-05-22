Más de 600 policías custodiarán celebración del Día de la Madre en Cúcuta

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta desplegará un amplio operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante la celebración del Día de la Madre, una de las fechas con mayor movimiento comercial y afluencia de personas en la ciudad.

Más de 600 uniformados estarán distribuidos en puntos estratégicos durante las 24 horas del día, desde el viernes y hasta la madrugada del lunes.

El coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó a Caracol Radio que el dispositivo contará con personal de diferentes especialidades, enfocado principalmente en centros comerciales, establecimientos comerciales y lugares con alta concentración de ciudadanos.

“Hemos dispuesto un importante dispositivo de seguridad que cuenta con más de 600 uniformados de las diferentes especialidades de nuestra Policía Metropolitana, quienes estarán desplegados en toda la ciudad, haciendo énfasis en los centros comerciales y en los lugares de mayor afluencia para brindar cobertura durante esta celebración tan importante”, señaló el oficial.

El operativo contará además con el apoyo del Ejército Nacional, con quien se realizarán patrullajes mixtos y acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en distintos sectores de la capital nortesantandereana.

Según explicó Conde, también se mantendrá activa la estrategia denominada Plan Blindaje, mediante la cual se reforzarán los controles en los principales accesos de la ciudad.

Para ello se instalaron 16 puestos de control móviles en los anillos viales oriental y occidental, operados de manera conjunta entre la Policía y el Ejército, con el apoyo de sistemas aéreos remotamente tripulados.

Las autoridades recordaron que históricamente el Día de la Madre ha sido una de las fechas con mayores índices de riñas y hechos de intolerancia en el país.

Por esta razón, la Policía dispuso de equipos especializados para atender cualquier situación que altere el orden público.

“Estadísticamente, el Día de la Madre se ha caracterizado por ser una de las fechas más violentas. La invitación es a que las personas compartan y disfruten con sus madres de manera responsable. Tenemos un equipo especial antirriñas desplegado para atender cualquier eventualidad, aunque esperamos no tener que utilizarlo y que los ciudadanos celebren en paz”, agregó el comandante operativo.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los cucuteños para que disfruten la jornada con responsabilidad y adopten medidas de autoprotección, especialmente en sitios concurridos, con el fin de evitar ser víctimas de hurtos por parte de delincuentes que aprovechan la alta afluencia de público durante esta temporada.