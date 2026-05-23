Riña en Higueretal- Bolívar deja dos personas capturadas por la policía

Lo que era una tarde de celebración terminó convertido en escenario de violencia. Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional luego de protagonizar una violenta riña que dejó varias personas lesionadas durante las fiestas patronales en el corregimiento de Higueretal, jurisdicción del municipio de San Cristóbal, Bolívar.

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El hecho ocurrió en el sector conocido como el parque de la corraleja de toros, donde uniformados del cuadrante 5-1 adelantaban labores preventivas junto a unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 13.

De acuerdo con el reporte oficial, varios ciudadanos alertaron a las autoridades sobre una pelea que se registraba en medio del evento. Al llegar al sitio, los policías encontraron a dos hombres en actitud agresiva que, presuntamente, atacaban a otras personas con un objeto contundente tipo palo.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados realizaron maniobras de reducción para controlar la confrontación y proteger la integridad de los asistentes. Sin embargo, en medio del procedimiento, familiares y amigos de los agredidos intervinieron, generando una alteración mayor del orden público y causando lesiones a los presuntos agresores.

Intervención evitó mayores consecuencias

Debido a la magnitud de la riña, fue necesario solicitar apoyo adicional. Otros uniformados llegaron al lugar y lograron restablecer el orden, trasladando tanto a lesionados como a señalados agresores hasta el centro asistencial del municipio, donde recibieron atención médica.

Tras ser identificados y estabilizados, fueron capturados Luis Alverto Bermejo Álvarez, de 26 años, y Michael Javith Holguín, de 27, ambos dedicados a oficios varios y residentes en la zona.

Las víctimas, identificadas como Jorge Luis Herrera Baraza y Jhoan Herrera Montero, señalaron a los detenidos como responsables de haberlos lesionado de manera indiscriminada con un palo.

A las 7:15 de la noche, los capturados fueron notificados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“La rápida reacción de nuestros uniformados permitió contener una situación que pudo terminar en consecuencias lamentables. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que durante las festividades prevalezca la convivencia y el respeto por la vida”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.